Новости версия для печати В Ливнах состоялась торжественная закладка Троицкого кафедрального собора Строительство ведется на улице Поликарпова.



Закладной камень в основание Троицкого кафедрального собора города Ливны освятил 27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.



Чин закладки церкви — это особое событие. Оно происходит в возвышенной части, на месте будущего алтаря. Каждая молитва, каждое священнодействие заключают в себе глубокое духовное значение и сокровенный смысл.



За Богослужением молились секретарь епархии и настоятель собора Александр Прищепа, секретарь епархиального архиерея иеромонах Александр (Бучкин), благотворители и верующие города Ливны.







Анастасия Дорохова

4 октября 2019 года







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