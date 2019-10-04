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На Орловщине вьют гнезда для черного аиста

Все чаще на Орловщине появляются сообщения о черных аистах. Но если прежде местные жители их видели только лишь во время пролетов и кочевок, то сейчас орнитологи ожидают, что редкая птица выберет нашу землю для гнездования. Чтобы ускорить этот процесс, решено было построить гнездовую платформу для «отшельника» в том районе, где его чаще всего видели. О жилищных предпочтениях черных аистов расскажет Анна Вайсергисер.

На всю страну от Калининграда и до Владивостока насчитывается около 500 гнезд черного аиста. Птица редкая, занесена в Красную книгу. На Орловщине естественных гнёзд «отшельника» пока не обнаружено, поэтому черному аисту решено было сделать особое приглашение.

Впервые на Орловщине для птицы свили гнездо. Три искусственные платформы установили в Шаблыкинском и Дмитровском районе. Именно в этих местах черного аиста видели в период гнездования. Свою встречу с ними помнит и орнитолог Денис Свиридов.
Денис Свиридов, главный специалист отдела охотнадзора управления эконадзора Орловской области: «Под рукой была любительская камера. Начал снимать. И чтобы аисты не заподозрили, пришлось двигаться в такт с качающимся от ветра камышом, так на одной ноге я простоял около 20 минут, но аистов удалось все-таки заснять. Это очень редкий кадр».

Шанс увидеть в естественной среде черного аиста выпадает не каждому. Птица не любит шумные компании. Вьет гнезда там, куда даже волки боятся пробраться, тщательно выбирает дерев, которое должно быть не ниже десяти метров, с раскидистой кроной и свободным подлетом. Размах крыльев «лесного отшельника» достигает двух метров. Жилье себе эти птицы строят на века - используют ежегодно. Причем сначала прилетает самец, наводит порядок в доме, а через неделю - самка.
Денис Свиридов, главный специалист отдела охотнадзора управления эконадзора Орловской области: «Мы смотрим на установку платформы глазами черного аиста. То есть, представляем, как бы нам понравилось это с высоты полета, свободен ли будет подлет, далеко ли находятся кормовые водоемы».

Найти подходящее место для искусственной платформы - задача, которую решают орнитологи. За строительство отвечает профессиональный альпинист. На счету Дмитрия Пшеченко уже более 10 подобных «новостроек».
Дмитрий Пшеченко, промышленный альпинист: «В прошлом году мы плели корзину диаметром полтора метра, устанавливали на дереве, и я потом выкладывал ее мхом, чтобы для птиц было привлекательно. Это самое необычное».

В Орловской области конструкция будет проще - из брусьев и досок. В качестве крепежа - проволока.
Дмитрий Пшеченко, промышленный альпинист: «Сверху положим, конечно, естественный материал лесной - палочки, застелем камышом, имитируем естественное гнездовье. В среднем на создание гнезда уходит около 5-6 часов».

Точные координаты платформ записаны, но засекречены. После установки за ними будут пристально наблюдать ученые. А уже зимой естественное гнездо попробуют найти с помощью квадрокоптера. Учитывая тот факт, что к примеру, в Эстонии 80 процентов «лесных отшельников» гнездятся на искусственных платформах, то шансы, что Орловщина станет домом для черного аиста, велики.




Анна Вайсергисер
4 октября 2019 года

 


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