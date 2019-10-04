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Медиков прибыло

В этом году в Орловскую областную клиническую больницу пришли работать 23 молодых специалиста – 12 врачей и 11 медсестер и техников. На общей планёрке их представили коллективу и пожелали больших профессиональных успехов. Сегодня с ними познакомилась Елена Литинская.

Александру и Анне Шавыриным есть что обсудить. Они теперь вместе и дома, и на работе. Впечатлений и волнений - масса. Оба начали трудиться в Областной клинической больнице. Жена - гинеколог. Муж - хирург в приемном покое.
Анна Шавырина, врач-гинеколог гинекологического отделения и центра медицины катастроф Орловской областной клинической больницы: «Каждый день что-то заставляет волноваться, поскольку мы только начинаем свой путь в медицине, то каждый день возникают какие-либо ситуации, которые вызывают дискомфорт».

Александр Шавырин, врач-хирург приемного отделения Орловской областной клинической больницы: «Экстренное приемное отделение - специфика его такова, что постоянный поток больных, зачастую состояние их жизнеугрожающее, и за короткий период времени нужно определиться, что происходит с пациентом, разобраться».

Сюда, в приемное отделение, поступило большее количество новобранцев. Все довольны. Ведь это передовой фронт больницы, а значит имеется возможность набраться опыта и проверить знания на практике.
Алексей Трубов, врач-хирург приемного отделения Орловской областной клинической больницы: «Мне очень нравится, много интересных пациентов, большой опыт получаем, это большой задел на будущее».

Для отделения, где редко бывает спокойно, молодые врачи - хорошее подспорье. Поэтому старшие готовы делиться опытом и учить.
Екатерина Туркова, заведующая приемным отделением Орловской областной клинической больницы: «Опыт приемного отделения, в первую очередь, разовьет их клиническое мышление по максимуму, насколько это возможно, он даст им возможность не теряться в тяжелых ситуациях, даст им больше знаний - это положительный опыт во всех смыслах».

Медсестер всегда не хватает, поэтому пополнения очень ждали. Ирина Когай считает, что ей очень повезло. В отделении реанимации необходимость и важность профессии чувствуется особенно остро.
Ирина Когай, медицинская сестра отделения реанимации Орловской областной клинической больницы: «Поэтому я и пошла, чтобы всему научиться, потому что здесь очень хороший коллектив - врачи, медсестры, все друг другу помогаем, и даже тяжелых больных стараемся все вместе лечить».

В основном, врачи, медсестры и техники - выпускники орловских учебных заведений. Двое приехали из Курска. По словам заместителя главного врача Александра Чумака, за месяц работы «новобранцы» проявили себя отлично.
Александр Чумак, заместитель главного врача Орловской областной клинической больницы по хирургии: «Тех докторов, которых мы взяли, в них мы уверены, потому что они проходили практику у нас, мы видели их отношение к работе, отношение к пациентам».

Путь этих ребят в медицине только начинается, но кто знает, может быть, сейчас рождаются будущие корифеи хирургии, гинекологии, терапии и диагностики. Хорошо бы…




Елена Литинская
4 октября 2019 года

 


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