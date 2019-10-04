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Через месяц в Орле соберутся лучшие бадминтонисты России

В ноябре в нашем городе пройдут два крупных турнира по этому виду спорта. Подробности рассказал Герой России, летчик-космонавт, президент федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин.

Для участия во всероссийском турнире «Встающие на крыло» приглашают юношей и девушек в возрасте от 12 до 19 лет. Турнир «Орлёнок» даст возможность попробовать свои силы юным спортсменам в возрасте до 11 лет. Соревнования пройдут с 18 по 21 ноября на площадке ТМК ГРИНН.

Кроме розыгрыша спортивных наград участникам и зрителям предлагается поучаствовать в конкурсах, призами в которых станут личная ракетка Александра Мисуркина, а также туристическая путевка на Байконур. На прошедшей сегодня пресс-конференции герой России, летчик-космонавт, президент федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин рассказал подробности грядущих соревнований.
Александр Мисуркин, Герой России, летчик-космонавт, президент федерации бадминтона Орловской области: «Первый такой серьезный экзамен в нашей жизни - это тот турнир, что мы будем проводить в ноябре месяце, с 18 по 21 ноября. Мы будем проводить два Всероссийских турнира. Один из них называется «Встающие на крыло». Трехзвездочный турнир серии Гран-при России, то есть, турнир самого высокого уровня. И параллельно с этим мы будем проводить турнир для детей моложе 11 лет. Тем самым мы охватываем все молодое поколение орлов и орлиц по всей России».

Предстоящие турниры станут своего рода подарком федерации бадминтона к ее второму дню рождения. На встрече с журналистами были подведены и итоги ее работы.
Александр Мисуркин, Герой России, летчик-космонавт, президент федерации бадминтона Орловской области: «Тот факт, что мы проводим турнир такого высокого уровня - это самый высокий уровень для соревнований в нашей стране, это и есть самое большое достижение для федерации. А своим скромным достижением я бы назвал возможность сплотить ту команду - немногочисленную, но фанатично любящую свое дело, которая у нас есть сегодня».

Получить всю необходимую информацию о предстоящем турнире и оставить заявку на участие можно на сайте федерации.





Анастасия Дорохова
4 октября 2019 года

 


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