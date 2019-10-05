Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Наливайки» - только до 21:00. В Орле собирают подписи за ограничение продажи алкоголя. Мы спросили у депутата Госдумы, насколько реально это сделать?



- Как в областной больнице приняли врачей-новичков. «Вести» пообщались с молодыми специалистами.



- Учителя сегодня принимают поздравления. Мы познакомим вас с одним из старейших педагогов региона.



- Прилетайте, мы вас ждем! Как на Орловщину зазывают краснокнижного черного аиста? Наша съемочная группа знает все секреты успешного птичьего новоселья.



- «Поехали!». В Орле сегодня дали старт подготовке к двум турнирам по «космическому» спорту. Мы узнали, чем удивят.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

4 октября 2019 года







На главную страницу





