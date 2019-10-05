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суббота
5.10.2019
0:37:04
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- «Наливайки» - только до 21:00. В Орле собирают подписи за ограничение продажи алкоголя. Мы спросили у депутата Госдумы, насколько реально это сделать?
- Как в областной больнице приняли врачей-новичков. «Вести» пообщались с молодыми специалистами.
- Учителя сегодня принимают поздравления. Мы познакомим вас с одним из старейших педагогов региона.
- Прилетайте, мы вас ждем! Как на Орловщину зазывают краснокнижного черного аиста? Наша съемочная группа знает все секреты успешного птичьего новоселья.
- «Поехали!». В Орле сегодня дали старт подготовке к двум турнирам по «космическому» спорту. Мы узнали, чем удивят.
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