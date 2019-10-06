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Сегодня исполнилось бы 70 лет Владимиру Рафаиловичу Бабину

Нашими сегодняшними успехами мы обязаны, в том числе и тем, кто работал до нас - закладывал славные традиции, кто отдавал любимому телевидению и радио свою душу и сердце. Без остатка. И до конца. Таким был Владимир Рафаилович Бабин. Он был председателем ОГТРК с 1992-го по 2004-й год.

Умный, высокопрофессиональный, отзывчивый, все пропускал через сердце. И оно - большое и открытое для всех - не выдержало. Он ушел внезапно, ему было всего 55 лет. Но остался в нашей памяти, в учениках. 6 октября ему исполнилось бы 70 лет.

Свой день рождения он отмечал, как правило, два дня, а уж в этот, семидесятый, наверняка, расщедрился бы на настоящий праздник для друзей. Но, увы, отмечаем без него.

Он умел дружить. Еще со студенческих лет, когда увлечение математикой, музыкой, путешествиями сложило его ближний круг единомышленников. В начале 90-х пришла новая страсть – телевидение. Именно оно стало делом всей его жизни. Он сохранил романтизм юности и прагматическое отношение к делу. Именно это слияние качеств натуры позволило Бабину сделать областное орловское телевидение 90-х и нулевых сильным средством воздействия на умы и сердца телезрителей. Обычные передачи о ходе борьбы за урожай или успехах на стройках сменили социально значимые проекты. Он отправлял экспедиции на Таймыр, по пушкинским местам, Малороссии и Молдавии, был инициатором сбора средств на восстановление храма Иконы Смоленской Божией Матери, разрушенного не столько временем, сколько энтузиастами богоборчества.

Получив под командование такой разношерстный коллектив как телерадиокомпания, но не стал ломать через колено индивидуальность в угоду собственному самоутверждению.

Его не стало в 2004-м, 15 лет назад, но компания, на которую он положил лучшую часть жизни, помнит его как человека, вдохнувшего в нее новую жизнь. С того времени мы технически перевооружились, пришли новые люди, но память жива – память его дела.




Иван Молчанов
6 октября 2019 года

 


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