Сегодня – День учителя

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суббота
5.10.2019
9:09:18
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Сегодня – День учителяДень учителя отмечается 5 октября во многих странах мира, в том числе в России. Учителей чествовали и в Орле.
По традиции это праздник не только учителей, но и учеников, их родителей, а также всех, кто связан с образованием.
Накануне празднования в администрации Орла прошел торжественный прием педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры.
Особые слова благодарности сегодня звучали в адрес ветеранов педагогического труда. Среди них — Алла Владимировна Конокотина, учитель истории и обществознания школы им. Н.В. Сиротинина, которая преподает детям уже 55 лет.
Отметили и тех, кто удостоился победы в конкурсе на присуждение муниципальной премии. В числе лучших — пять учителей, четыре воспитателя, один педагог дополнительного образования и пять работников культуры.
Среди педагогов общего образования обладателями муниципальной премии стали:
Шаров Сергей Николаевич, учитель информатики и астрономии гимназии №34;
Давыдова Елена Валерьевна, учитель ИЗО школы №10;
Исьемина Валентина Викторовна, учитель биологии школы №11 им. Г.М. Пясецкого;
Тимохова Светлана Ивановна, учитель технологии лицея №18;
Дмитрова Вера Михайловна, учитель русского языка и литературы лицея №28.
В текущем году на муниципальную премию претендовали 33 соискателя. Это рекордное число. Для сравнения: в 2018 году на конкурс было подано 10 заявок от учителей общего образования.
В сфере дошкольного образования среди 10 педагогов, подавших заявки на соискание муниципальной премии, лучшими признаны:
Ахмедова Анна Александровна, музыкальный руководитель детского сада №79;
Егорцова Наталья Валентиновна, логопед детского сада №35;
Антошкина Виктория Александровна, педагог дополнительного образования детского сада №62;
Ставцева Юлия Гафурьяновна, старший воспитатель детского сада №92.
Среди пяти педагогов учреждений дополнительного образования наибольшее количество баллов набрала Козинова Татьяна Валентиновна, работник Центра детского творчества №1 города Орла.
Конкуренция среди педагогов дополнительного образования была менее ожесточённой. На муниципальную премию претендовали восемь сотрудников, пятеро стали победителями. Это:
Сокольская Александра Сергеевна, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел;
Бейникова Маргарита Евгеньевна, преподаватель Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой;
Хрисаниди Ирина Кирилловна, преподаватель Орловской детской музыкальной школы № 1 им. В.С. Калинникова;
Соколова Ольга Владимировна, преподаватель Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского;
Архипова Светлана Валерьевна, преподаватель Детской музыкальной школы №3 им. С.С. Прокофьева.
Каждый победитель удостоился почетной грамоты администрации города Орла и муниципальной премии в размере 30 тыс. рублей, сообщает сайт городской администрации.
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