Новости версия для печати Сегодня – День учителя День учителя отмечается 5 октября во многих странах мира, в том числе в России. Учителей чествовали и в Орле.



По традиции это праздник не только учителей, но и учеников, их родителей, а также всех, кто связан с образованием.



Накануне празднования в администрации Орла прошел торжественный прием педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры.



Особые слова благодарности сегодня звучали в адрес ветеранов педагогического труда. Среди них — Алла Владимировна Конокотина, учитель истории и обществознания школы им. Н.В. Сиротинина, которая преподает детям уже 55 лет.



Отметили и тех, кто удостоился победы в конкурсе на присуждение муниципальной премии. В числе лучших — пять учителей, четыре воспитателя, один педагог дополнительного образования и пять работников культуры.



Среди педагогов общего образования обладателями муниципальной премии стали:



Шаров Сергей Николаевич, учитель информатики и астрономии гимназии №34;



Давыдова Елена Валерьевна, учитель ИЗО школы №10;

Исьемина Валентина Викторовна, учитель биологии школы №11 им. Г.М. Пясецкого;



Тимохова Светлана Ивановна, учитель технологии лицея №18;



Дмитрова Вера Михайловна, учитель русского языка и литературы лицея №28.



В текущем году на муниципальную премию претендовали 33 соискателя. Это рекордное число. Для сравнения: в 2018 году на конкурс было подано 10 заявок от учителей общего образования.



В сфере дошкольного образования среди 10 педагогов, подавших заявки на соискание муниципальной премии, лучшими признаны:



Ахмедова Анна Александровна, музыкальный руководитель детского сада №79;



Егорцова Наталья Валентиновна, логопед детского сада №35;



Антошкина Виктория Александровна, педагог дополнительного образования детского сада №62;



Ставцева Юлия Гафурьяновна, старший воспитатель детского сада №92.



Среди пяти педагогов учреждений дополнительного образования наибольшее количество баллов набрала Козинова Татьяна Валентиновна, работник Центра детского творчества №1 города Орла.



Конкуренция среди педагогов дополнительного образования была менее ожесточённой. На муниципальную премию претендовали восемь сотрудников, пятеро стали победителями. Это:



Сокольская Александра Сергеевна, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел;



Бейникова Маргарита Евгеньевна, преподаватель Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой;



Хрисаниди Ирина Кирилловна, преподаватель Орловской детской музыкальной школы № 1 им. В.С. Калинникова;



Соколова Ольга Владимировна, преподаватель Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского;

Архипова Светлана Валерьевна, преподаватель Детской музыкальной школы №3 им. С.С. Прокофьева.



Каждый победитель удостоился почетной грамоты администрации города Орла и муниципальной премии в размере 30 тыс. рублей, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

5 октября 2019 года







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