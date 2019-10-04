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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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«У каждого из нас есть свой Учитель»Мэр Орла и глава администрации города поздравили учителей с праздником. День учителя отмечается в России 5 октября.
Дорогие учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – с Днем учителя!
Этот день давно стал общенародным. Ведь у каждого из нас есть свой Учитель, который не просто помог получить знания, но и стал авторитетом, другом, примером для подражания, человеком, вложившим в нас душу и сердце.
Профессия учителя требует огромных затрат сил, энергии, полной самоотдачи. Орловские педагоги всегда на передовой жизни и с честью выполняют свой профессиональный долг. Именно поэтому наши дети показывают высокие результаты на олимпиадах всех уровней, завоевывают призовые места на различных конкурсах. Их успехи – это результат ваших трудов.
Дорогие педагоги, выражаем вам свою признательность за заботу о детях, терпение и усердие, за ваш поистине самоотверженный труд, мудрость и человечность! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благодарных учеников!
Мэр города Орла Василий Новиков
Глава администрации города Орла Александр Муромский