Новости версия для печати «У каждого из нас есть свой Учитель» Мэр Орла и глава администрации города поздравили учителей с праздником. День учителя отмечается в России 5 октября.



Дорогие учителя, работники и ветераны педагогического труда!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – с Днем учителя!



Этот день давно стал общенародным. Ведь у каждого из нас есть свой Учитель, который не просто помог получить знания, но и стал авторитетом, другом, примером для подражания, человеком, вложившим в нас душу и сердце.



Профессия учителя требует огромных затрат сил, энергии, полной самоотдачи. Орловские педагоги всегда на передовой жизни и с честью выполняют свой профессиональный долг. Именно поэтому наши дети показывают высокие результаты на олимпиадах всех уровней, завоевывают призовые места на различных конкурсах. Их успехи – это результат ваших трудов.



Дорогие педагоги, выражаем вам свою признательность за заботу о детях, терпение и усердие, за ваш поистине самоотверженный труд, мудрость и человечность! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благодарных учеников!



Мэр города Орла Василий Новиков

Глава администрации города Орла Александр Муромский





Орловское Информбюро

4 октября 2019 года







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