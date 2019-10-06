Новости версия для печати В Орловской области резко вырастут траты на «Здравоохранение» Сумма, выделенная на борьбу с онкологическими и сердечнососудистыми заболеваниями – 500 миллионов рублей.



На борьбу с онкологией в регионе планируется предусмотреть порядка 385,2 млн рублей, с приростом к действующему бюджету на 2019 год на 165,4 млн рублей (75,2%). Основным мероприятием по этому направлению является создание и оснащение референс-центров для проведения необходимых исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.



Объем финансирования борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями составит 133,7 млн рублей, с приростом к уровню 2019 год на 14,1 млн рублей. Эти средства буду направлены в основном на оснащение современным оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.



Также в числе приоритетных направлений господдержки − создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) с объемом средств 393,9 млн рублей.



Не менее значимо развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. Средства в объеме 55,6 млн рублей буду в основном направлены на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.



Еще одно направление государственной поддержки позволит решить проблему дефицита медицинских кадров на селе. На эти цели планируется направить 34 млн рублей. Обозначенные средства пойдут на компенсационные выплаты медицинским работникам, переехавшим работать в сельскую местность.



Общая сумма финансирования национального проекта «Здравоохранения», которая предусмотрена проектом областного бюджета, составляет более 1 млрд рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

6 октября 2019 года







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