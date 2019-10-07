Новости версия для печати Орловские волейболисты примут участие в Первой лиге Календарь уже сформирован.



Соперниками орловских волейболистов стали команды «Медина-Атлетик» (Раменское), «Полимер» (Десногорск), «Волжанин-2» (Кострома) и «Витязь» (Вологда).



Первый тур состоится с 25 по 27 октября в Костроме. Свои игры орловцы проведут с «Полимером», «Волжанином» и «Витязем». По регламенту турнира каждая из команд примет на своей площадке трехдневный турнир.



Игры в Орле состоятся в январе 2020 года.





Анастасия Дорохова

7 октября 2019 года







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