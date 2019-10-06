На гастрономическом фестивале «Золотая осень» особой популярностью пользовались орловские яблоки

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воскресенье
6.10.2019
20:35:06
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На гастрономическом фестивале «Золотая осень» особой популярностью пользовались орловские яблокиВ этом году «Золотая осень» объединила 1,5 тысячи городских площадок. Главная ярмарка развернулась в Москве у стен Кремля.
Среди представленной на ярмарке продукции орловские яблоки местных предприятий стали самими популярными. Сорта яблок «Рождественская», «Веньяминовское», «Кандиль Орловский», «Орловский Синап», «Памяти Воину», «Антоновка» пришлись по вкусу многим гостям фестиваля, сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.
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