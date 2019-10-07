Новости версия для печати В Мценске сбили мотоциклиста без прав ДТП случилось в минувшие выходные.



5 октября в Мценске в 14:45 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 217030», двигался по ул. Рылеева и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество мотоциклу, под управлением 17-летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла с места ДТП был доставлен в больницу. Водитель мотоцикла не имел права управления, транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы (среди них 3 ребенка), 2 человека погибли.





Орловское Информбюро

7 октября 2019 года







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