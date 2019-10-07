Новости версия для печати Сегодня в регионе стартует второй этап конкурса «Народный участковый» Право выбора – за жителями области.



Для того, чтобы оставить свой голос за того или иного кандидата - нужно зайти на официальный портал УМВД.



Во второй этап вышли три претендента -это сотрудники, отслужившие участковыми не меньше трех лет и не имеющие дисциплинарных взысканий. Участник, набравший большинство голосов, поборется за титул «Народного участкового» на всероссийском этапе.





Мария Семак

7 октября 2019 года







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