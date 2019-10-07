Новости версия для печати В Орловской области два человека погибли в ДТП Смертельной для водителя и пассажира оказалась дорога в селе Корсунь.



5 октября в 23:30 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», двигаясь в прямом направлении по ул. Центральной с. Корсунь, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате чего водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы (среди них 3 ребенка), 2 человека погибли.





Орловское Информбюро

7 октября 2019 года







На главную страницу





