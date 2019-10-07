В Орле начинается сезон студенческого баскетбола

|
понедельник
7.10.2019
20:00:10
|
|
В Орле начинается сезон студенческого баскетболаС четверга по субботу в Орле пройдет девять матчей студенческой лиги ВТБ.
Студенческая лига ВТБ – элитный дивизион Ассоциации студенческого баскетбола. В нем принимают участие 16 лучших мужских студенческих баскетбольных команд России.
С 10 по 12 октября в спорткомплексе ОГУ имени И.С. Тургенева сыграют команды из подмосковной Малаховки, Ижевска, Казани, Орла и Магнитогорска.
Расписание матчей:
10 октября (четверг):
14:00 МГАФК (Малаховка) : УдГУ-СШОР-3 (Ижевск);
16:00 ИФ РГУФКСМИТ (Иркутск) : ПГАФКСиТ (Казань);
18:30 ОрелГУ(Орел) : МГТУ (Магнитогорск).
11 октября (пятница):
14:00 ПГАФКСиТ (Казань) : МГАФК (Малаховка);
16:00 МГТУ (Магнитогорск) : ИФ РГУФКСМИТ (Иркутск);
18:00 УдГУ-СШОР-3 (Ижевск) : ОрелГУ (Орёл).
12 октября (суббота):
10:00 МГАФК (Малаховка) : МГТУ (Магнитогорск);
11:50 ОрелГУ (Орёл) : ПГАФКСиТ (Казань);
13:40 ИФ РГУФКСМИТ (Иркутск) : УдГУ-СШОР-3 (Ижевск).
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта