Новости версия для печати Сегодня день рождения отмечает детская деревня SOS-Лаврово Социальный проект появился на Орловщине 21 год назад.



Это уникальное место, где живут большие, дружные, многодетные семьи. Такой способ воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, был и остается самым эффективным. Каждый ребенок живет в доме с братьями и сестрами, с мамой-воспитательницей.



Деревня была построена в селе Лаврово на средства гражданки Швейцарии Моники Шаппюи. Это была вторая деревня в России. Сегодня в нашей стране их шесть, а всего в мире - 136.



На данный момент из орловской деревни выпустилось почти 200 человек. Воспитатели отслеживают судьбы своих воспитанников и поддерживают с ними связь. И сегодня в Лаврово по-семейному отметят день рождения деревни. В гости к семьям приедут не только почетные гости, но и выпускники. Пройдет игровая программа, концерт воспитанников и вручение подарков от гостей – спонсоров, и ужин на свежем воздухе.





Татьяна Тимохина

7 октября 2019 года







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