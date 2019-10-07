Сегодня день рождения отмечает детская деревня SOS-Лаврово

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понедельник
7.10.2019
19:59:52
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Сегодня день рождения отмечает детская деревня SOS-ЛавровоСоциальный проект появился на Орловщине 21 год назад.
Это уникальное место, где живут большие, дружные, многодетные семьи. Такой способ воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, был и остается самым эффективным. Каждый ребенок живет в доме с братьями и сестрами, с мамой-воспитательницей.
Деревня была построена в селе Лаврово на средства гражданки Швейцарии Моники Шаппюи. Это была вторая деревня в России. Сегодня в нашей стране их шесть, а всего в мире - 136.
На данный момент из орловской деревни выпустилось почти 200 человек. Воспитатели отслеживают судьбы своих воспитанников и поддерживают с ними связь. И сегодня в Лаврово по-семейному отметят день рождения деревни. В гости к семьям приедут не только почетные гости, но и выпускники. Пройдет игровая программа, концерт воспитанников и вручение подарков от гостей – спонсоров, и ужин на свежем воздухе.
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