Новости версия для печати В Мценском районе автоледи въехала в дерево Девушка не учла погодные условия.



6 октября, примерно в час ночи, водитель 1992 г.р. управляла автомобилем «ВАЗ 2110» (не имея соответствующих документов) съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП пассажиры автомобиля - мужчина 1983 г.р., два ребенка (мальчики 2015 г.р. и 2006 г.р.), получили телесные повреждения, с места ДТП были госпитализированы.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы (среди них 3 ребенка), 2 человека погибли.





Орловское Информбюро

7 октября 2019 года







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