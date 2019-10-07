Новости версия для печати Итоги дежурных суток орловского МЧС: 24 выезда из них семь на пожары 5 октября в 19.05 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании дачного дома вблизи деревни Кофаново Орловского района. В результате пожара деревянная пристройка выгорела на площади шесть квадратных метров, дом выгорел изнутри на площади 18 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Сообщение о возгорании бани в деревне Мальцево Ливенского района поступило в половине двенадцатого ночи. В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 24 квадратных метра, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



6 октября в два часа ночи поступило сообщение о возгорании вывески магазина на Наугорском шоссе в городе Орле. В результате пожара вывеска получила термические повреждения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В 2:44 сообщили о возгорании в квартире пятиэтажного дома на улице Рощинской в Орле. В результате пожара в квартире на пятом этаже, в помещении кухни, термические повреждения получили стены, подоконник, пластиковые откосы, потолок кухни закопчен. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.





Орловское Информбюро

7 октября 2019 года







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