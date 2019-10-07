Новости версия для печати В Залегощенском районе водитель съехал в кювет Обошлось без жертв.



6 октября в 11 часов водитель, управляя автомобилем «Ауди», при движении по автодороге Залегощь - Красное не справился с управлением и допустил съезд в левый придорожный кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения, был госпитализирован.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы (среди них 3 ребенка), 2 человека погибли.





Орловское Информбюро

7 октября 2019 года







На главную страницу





