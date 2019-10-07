Новости версия для печати В Орле автобус столкнулся с легковым автомобилем Как выяснили сотрудники ГИБДД, прежде чем сесть за руль, водитель маршрутки выпил. Вместе с инспекторами на место аварии выезжал и наш корреспондент Иван Суверин.



Под удар «бешеного» автобуса у конечной остановки на Наугорском шоссе попал легковой «Нисан», притормозивший у стоп-линии. От мощного удара сзади передние сиденья «Нисана» сорвало с защелок и заклинило в лежачем положении. Благо двухлетний ребенок в салоне был зафиксирован при помощи детского автокресла и отделался испугом. Но без пострадавших ДТП не обошлось - двум женщинам, которые находились в автомобиле, потребовалась медицинская помощь. Пострадавших было решено госпитализировать.



По дороге к машине скорой помощи жена водителя лишилась чувств.



Разболтанные движения, заторможенные реакции и густой запах спиртного - все указывало на то, что водитель маршрутки нетрезв. Однако результаты освидетельствования превзошли ожидания. Исходя из них, водитель перед поездкой одолел не менее полулитра крепкого алкоголя.



К счастью, на момент ДТП салон автобуса был пуст.



Правонарушителю грозит 30-тысячный штраф, административный арест и длительное лишение прав. Как минимум на полтора года одной «бешеной» маршруткой в Орле станет меньше.









Иван Суверин

7 октября 2019 года







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