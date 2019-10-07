Новости версия для печати Футболистки «ОрелГУ-Русичи» завершили сезон Первой лиги Последним матчем в сезоне стала домашняя встреча с краснодарской «Кубаночкой».



Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Возможность забить имела и та, и другая команда. Уверенности в силах хозяйкам площадки придала отличная игра голкипера Виктории Подтёлковой. Девушка не раз спасала команду по ходу игры и отразила удар с 11-метровой отметки. Однако в самом начале второго тайма ошибка в защите привела к взятию наших ворот. Дальше сказалась усталость орловчанок - для многих завершившийся сезон большого футбола стал дебютным. Раньше они играли только в мини-футбол. Итог встречи с «Кубаночкой» - поражение орловчанок 0:1

Маргарита Калинина, игрок ЖФК «ОрёлГУ – Русичи»: «У нас состав стал немного посильнее - появились игроки, которые нам добавляют силы. Очень хочется играть в зале уже. Вливаться будет проще, чем в большой. Мне кажется, что у нас в этом сезоне должно получиться лучше».



Впереди у большинства из игроков команды «ОрелГУ-Русичи» - сезон в Чемпионате России по мини-футболу. Он начнется в конце октября.





Анастасия Дорохова

7 октября 2019 года







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