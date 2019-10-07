Лопе де Вега открыл 205-й сезон в академическом театре им. Тургенева

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понедельник
7.10.2019
19:58:58
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Лопе де Вега открыл 205-й сезон в академическом театре им. ТургеневаОрловцы увидели спектакль «Хитроумная влюбленная» в постановке Владимира Бельдияна. Премьеру играли три дня - 4, 5, и 6 октября. Постановка собрала аншлаг.
Открытие 205-го сезона - событие долгожданное и для актеров, и для зрителей. Еще за полчаса до начала стало понятно, что свободных мест нет.
Какую восхитительную интригу может закрутить влюбленная женщина, равно как и женщина, отвергнутая в своих чувствах, что, в конце концов, запутает всех и запутается сама.
История о хитроумной влюбленной не просто смешная и добрая, она очень озорная, динамичная, не дающая ни секунды скучать зрителю. И первое, на что обращаешь внимание, прекрасные костюмы и сценография. Это дело рук питерского художника Яны Гловацкой.
Действие стремительно развивается, зрители хохочут, иногда даже заглушая актерский текст. И становится понятно, что спектакль, написанный 400 лет назад, про нас сегодняшних - старых и молодых, богатых и бедных, ревнивых и не очень, любимых и отвергнутых.
Весь спектакль это еще и музыка - народная испанская. В обработке композитора Вячеслава Жукова, она кажется очень знакомой, хитовой, и сопровождает всю постановку, становясь и главным действующим лицом, и нужным акцентом. Ведь здесь еще и поют и танцуют!
Веселая и не опасная череда стремительных событий, как часто бывает в комедиях Лопе де Веги, приходит к счастливой развязке. И, дело заканчивается, как положено в испанских, да и русских сказках, свадьбой. Зал аплодирует актерам, которые выложились на сцене на двести процентов и сроднились на полтора часа со своими персонажами. Теперь они знают, на что готова влюбленная женщина.
Режиссер Владимир Бельдиян вместе с другими создателями спектакля поднялся на сцену. Благодаря ему и его команде, открытие 205-го сезона получилось ярким, смешным, с хорошим театральным вкусом и послевкусием. Может, не все получилось, как задумывалось, пьесу, в прекрасном переводе Евгения Блинова пришлось сильно сократить, но зритель, похоже, этого не почувствовал.
Заслуженное «браво», и сезон открыт! А в самое ближайшее время на этой сцене орловцев ждет фестиваль «Русская классика».
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