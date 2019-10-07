Новости версия для печати Орловцы могут принять участие в амнистии капиталов и сообщить о своих зарубежных вкладах В России продолжается третий этап добровольного декларирования счетов и активов.



Декларации принимаются в любом территориальном налоговом органе и в центральном аппарате ФНС России. В ведомстве подчеркнули, что в третьем этапе декларирования сохраняются гарантии освобождения гражданина от уголовной, административной и налоговой ответственности. Третий этап амнистии капиталов продлится до 29 февраля следующего года.

Екатерина Агошкова главный госналогинспектор УФНС России по Орловской области: «Гарантии в отношении счетов и вкладов в иностранных банках предоставляются при условии перевода всех денежных средств с этих счетов и вкладов на счета декларанта в кредитных организациях Российской Федерации».





Надежда Невматулина

7 октября 2019 года







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