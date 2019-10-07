Новости версия для печати Не все орловцы получили тепло Два орловских общежития - № 38 и № 40 на Металлургов - и один многоквартирный дом в Болхове до сих пор остаются без отопления. Это последние объекты в регионе, которые еще не получили тепло, - отчитались чиновники. Все остальные многоквартирные дома и социальные учреждения отапливаются. Старт сезона сегодня обсуждался на заседании областного правительства.



Глава областного центра Александр Муромский отметил, что проблемы с отоплением в орловских общежитиях возникли из-за отсутствия управляющей компании. Бесхозными они стоят уже два года. Сейчас на объектах проводится ремонт отопительных систем. Тепло в квартиры дадут со дня на день. В Болхове дом не отапливается из-за передачи котельной в новую организацию. При этом поставщики дали тепло, несмотря на многомиллионные долги. Они есть у всех - и у муниципальных бюджетных учреждений - 203 миллиона рублей, и у жилого фонда - 422 миллиона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Не нужно надеяться, что областной бюджет закроет. Если у нас Колпна прошла, как и многие другие районы, по оптимизации затрат и решили эти вопросы, то вот Корсаково с каждый годом всё больше и больше накапливаем и накапливаем».





Антон Киселёв

7 октября 2019 года







На главную страницу





