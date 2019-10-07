Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
7.10.2019
19:59:10
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Не все орловцы получили тепло

Два орловских общежития - № 38 и № 40 на Металлургов - и один многоквартирный дом в Болхове до сих пор остаются без отопления. Это последние объекты в регионе, которые еще не получили тепло, - отчитались чиновники. Все остальные многоквартирные дома и социальные учреждения отапливаются. Старт сезона сегодня обсуждался на заседании областного правительства.

Глава областного центра Александр Муромский отметил, что проблемы с отоплением в орловских общежитиях возникли из-за отсутствия управляющей компании. Бесхозными они стоят уже два года. Сейчас на объектах проводится ремонт отопительных систем. Тепло в квартиры дадут со дня на день. В Болхове дом не отапливается из-за передачи котельной в новую организацию. При этом поставщики дали тепло, несмотря на многомиллионные долги. Они есть у всех - и у муниципальных бюджетных учреждений - 203 миллиона рублей, и у жилого фонда - 422 миллиона.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Не нужно надеяться, что областной бюджет закроет. Если у нас Колпна прошла, как и многие другие районы, по оптимизации затрат и решили эти вопросы, то вот Корсаково с каждый годом всё больше и больше накапливаем и накапливаем».



Антон Киселёв
7 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта