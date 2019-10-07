Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Три дома в регионе остаются без тепла. Почему и когда дадут отопление? Ответы на эти вопросы сегодня прозвучали на заседании правительства.



- Автомобиль попал под удар автобуса. Как установили дорожные полицейские, водитель маршрутки был в состоянии опьянения. О ДТП и его последствиях - наш эксклюзивный материал.



- Орловцам предложили рассказать о своем зарубежном капитале. Как? Нашей съемочной группе это пояснили в налоговой.



- Испанские страсти на орловской сцене. В академическом театре с аншлагом открыли новый сезон. Наш корреспондент была на премьере и поделится впечатлением.



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Вести-Орёл

7 октября 2019 года







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