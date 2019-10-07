Новости версия для печати Не носят формы, не надевают наград и всегда остаются в тени В октябре 1918 года было создано Центральное управление уголовного розыска. И как всегда свой профессиональный праздник сотрудники этого подразделения встречают - на посту. Только в первом квартале этого года они раскрыли 394 преступления, 104 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких.



Борьба с криминалом, которую орловский сыск ведет уже больше ста лет, не знает перерывов и графиков. О своих успехах сотрудники угрозыска говорят редко. Однако объективная картина криминогенной обстановки указывает: за последние десять лет число преступлений сократилось в разы.



Александр Войнов, заместитель начальника УУР УМВД России по Орловской области: «В настоящее время идет спад преступлений. Уровень преступности на 100 тысяч населения составил 794,8 преступления. По России - 923, 4 преступления. Из числа совершенных убийств нераскрытыми остаются два преступления. Но над этим работаем. Есть подозреваемые, изобличается их преступная деятельность».

Чем громче преступление, тем деликатнее вынуждены действовать сыщики. Одним из самых дерзких убийств этого года в Орле стал расстрел на улице Солнцевской. Горожане заговорили о возвращении лихих 90-х. Преступник, вооруженный автоматом, подался в бега. План перехват, введенный в городе, результатов не дал - убийца грамотно использовал фору по времени.



Андрей Ветров, заместитель начальника 1-го отдела УУР УМВД России по Орловской области: «Было установлено, что подозреваемый бросил машину на территории Орловской области, и что данный гражданин пытается пересечь границу с Украиной».

И тут произошло то, что в уголовном розыске называют «оперской удачей». Раскрытым оказалось не одно, а целый букет преступлений.



Андрей Ветров, заместитель начальника 1-го отдела УУР УМВД России по Орловской области: «В ходе задержания данный гражданин признался в совершенном им преступлении и рассказал, куда он спрятал автомат, с помощью которого он совершил убийство, также выдал пистолет Макарова с глушителем и боеприпасы к нему и фальшивые денежные средства в сумме 200 тысяч».

С советских времен сотрудники угрозыска не носят формы и не надевают наград, не знают заслуженной славы и всегда остаются в тени - такова цена спокойствия простых обывателей.









Иван Суверин

7 октября 2019 года







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