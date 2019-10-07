Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
7.10.2019
20:00:46
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Не носят формы, не надевают наград и всегда остаются в тени

В октябре 1918 года было создано Центральное управление уголовного розыска. И как всегда свой профессиональный праздник сотрудники этого подразделения встречают - на посту. Только в первом квартале этого года они раскрыли 394 преступления, 104 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Борьба с криминалом, которую орловский сыск ведет уже больше ста лет, не знает перерывов и графиков. О своих успехах сотрудники угрозыска говорят редко. Однако объективная картина криминогенной обстановки указывает: за последние десять лет число преступлений сократилось в разы.

Александр Войнов, заместитель начальника УУР УМВД России по Орловской области: «В настоящее время идет спад преступлений. Уровень преступности на 100 тысяч населения составил 794,8 преступления. По России - 923, 4 преступления. Из числа совершенных убийств нераскрытыми остаются два преступления. Но над этим работаем. Есть подозреваемые, изобличается их преступная деятельность».

Чем громче преступление, тем деликатнее вынуждены действовать сыщики. Одним из самых дерзких убийств этого года в Орле стал расстрел на улице Солнцевской. Горожане заговорили о возвращении лихих 90-х. Преступник, вооруженный автоматом, подался в бега. План перехват, введенный в городе, результатов не дал - убийца грамотно использовал фору по времени.

Андрей Ветров, заместитель начальника 1-го отдела УУР УМВД России по Орловской области: «Было установлено, что подозреваемый бросил машину на территории Орловской области, и что данный гражданин пытается пересечь границу с Украиной».

И тут произошло то, что в уголовном розыске называют «оперской удачей». Раскрытым оказалось не одно, а целый букет преступлений.

Андрей Ветров, заместитель начальника 1-го отдела УУР УМВД России по Орловской области: «В ходе задержания данный гражданин признался в совершенном им преступлении и рассказал, куда он спрятал автомат, с помощью которого он совершил убийство, также выдал пистолет Макарова с глушителем и боеприпасы к нему и фальшивые денежные средства в сумме 200 тысяч».

С советских времен сотрудники угрозыска не носят формы и не надевают наград, не знают заслуженной славы и всегда остаются в тени - такова цена спокойствия простых обывателей.




Иван Суверин
7 октября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта