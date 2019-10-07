Новости версия для печати Андрей Клычков: «Кого мы смешим-то?» На Орловщине муниципалитетам региона раздают гранты. Сколько они получат на развитие? И стоит ли за эти деньги напрягаться?



На Орловщине определяются районы, властям которых больше всех доверяют люди. В лидерах сейчас город Ливны и Ливенский район. Высокий уровень доверия населения позволит муниципалитетам претендовать в конце года на дополнительные субсидии - грант от регионального правительства.



Лучшую оценку работы от населения власти Ливен получают уже в пятый раз. Она включает в себя 40 показателей социально-экономического развития, но решающую роль всё-таки играет удовлетворенность населения работой чиновников. Она устанавливается в ходе соцопросов. Полной противоположностью лидерам списка стал Знаменский район - там за последние 3 года довольство населения работой властей снизилось на 10%. Всего же отрицательную динамику показателей эксперты отмечают в 13 районах. Если ситуация не изменится, то власти Ливен в конце года получат грант в размере 131 250 рублей, Ливенский район - 124 200 рублей, а Покровский район - за самое стремительное развитие - получит 119 500 рублей. Глава региона дал понять, что эти цифры нужно увеличивать.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Кого мы смешим-то? Вот Ливнам 113 тысяч рублей. Что Вы делаете с этими деньгами? Вы даже премировать никого не сможете. Не то, что вложить их в какое-то развитие. Давайте мы к этому вопросу подойдём по-другому. Если у нас районы движутся вперёд, какие-то мероприятия проводят, давайте как-то деньги в бюджет закладывать нормально. Чтобы если район движется вперёд, то он и дальше двигался, а не проводили мы заседание правительства, на котором посмеёмся внутри себя, по поводу объёма гранта. Зачем району двигаться к этому гранту?».









Антон Киселёв

7 октября 2019 года







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