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Маленькому орловцу нужна помощь земляков

Герой нашего сюжета за свою жизнь длинною в три месяца уже перенес сложную операцию. Прошла она успешно. Врачи вовремя заметили у Вани патологию - врожденную деформацию черепа из-за преждевременного сращения черепных швов. Теперь у мальчика есть все шансы вырасти здоровым. Но для этого необходима реабилитация. И без помощи земляков семье Ткаченко не обойтись. Чтобы Ваня рос и развивался, достаточно отправить на короткий номер 5542 SMS-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного 75 рублей.

В семье Ткаченко подрастает двое детей. Старшая Вика активная и веселая. С удовольствием помогает маме - играет с братом. Она очень переживала, когда Ваню экстренно увезли в Москву.

То, что у Вани «генетическая поломка», родителям рассказали, уже после операции. Все началось с простого планового осмотра. В данном случае сработали оперативно. Педиатр вовремя направила к неврологу, он назначил КТ, где и выяснилось, что у Вани сращение сагиттального шва. В связи с этим голова перестает расти, что не дает мозгу ребенка развиваться. Это опасная патология. Если ее запустить, то задержка развития обеспечена. В большинстве случаев с таким диагнозом дети уже не смогут ходить, потеряют зрение и вряд ли заговорят. У Вани болезнь вовремя диагностировали. Столичные нейрохирурги провели операцию по реконструкции костей черепа. Она прошла успешно.

Ирина Ткаченко, мама Ивана: «Швы заросли и нужно, чтобы череп принял правильную форму».
Анатолий Ткаченко, отец Ивана: «Сейчас шлем нужен, для того чтобы форма головы правильно сложилась. И нужна реабилитация после операции».

Ваня 24 часа в сутки обязательно должен носить специальный шлем - ортез. Он скорректирует рост костей, голова примет анатомически правильную форму. Мальчик будет правильно расти и развиваться. Изготавливается такой шлем индивидуально. На курс реабилитации понадобится несколько ортезов. Первый рассчитан до 6 месяцев, второй - до года и третий - до трех лет. Если операция сделана за счет квоты, то шлемы должны оплатить родители.

Ирина Ткаченко, мама Ивана: «Сами шлемы дорого стоят. В нашей семье, к сожалению, нет таких денежных средств. Но без этих шлемов эта операция была бессмысленна».

Первый шаг сделан, но второй без вашей помощи невозможен. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонд соберут 165 тысяч рублей. Не хватает еще 35 тысяч. Чтобы Ваня рос и развивался, достаточно отправить на короткий номер 5542 SMS-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи есть на сайте Русфонда.




Анна Вайсергисер
7 октября 2019 года

 


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