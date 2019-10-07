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В Орле прошел профсоюзный форум

Там обсудили насущные проблемы и определили молодежного профсоюзного лидера, который представит нашу область на уровне ЦФО.

Старшие товарищи называют молодежь не иначе как стратегическим резервом, сами себя они считают будущим страны. Более 50 человек со всей области съехались, чтобы обсудить самые насущные проблемы, а еще поделиться опытом и планами.

Лекции, тренинги, дискуссионные площадки - программа форума, как всегда, насыщенная и разноплановая. В этот раз она была разбита на три части: историческую, рабочую и творческую. Первая прошла в Орловском краеведческом музее. Выбор не случаен. Ведь в этом году девиз форума: «Историческая память: связь поколений». Через эту призму проходила и вся основная тематика.

Юрий Власов, заместитель председателя ФПОО: «Принимая участие в форуме, они получают достаточно много знаний по различным направлениям профсоюзной работы. Они встречаются с представителями органов власти, работодателями».

Площадкой для участников форума стал оздоровительный лагерь «Ветерок». В течение двух дней молодые и энергичные профсоюзные активисты вели очень интенсивную работу. Среди прочего они обсудили, каким должен быть профсоюз будущего, подискутировали на темы закрепления молодых кадров на предприятиях и в организациях, высказали свое мнение о поддержке молодых семей. Одним из важных этапов стал конкурс «Молодой профсоюзный лидер». Он традиционно проводится в рамках форума. Ответственность - большая. Победитель будет представлять Орловский профсоюз уже на уровне ЦФО.

Не менее увлекательной стала и спортивная часть форума. Командам нужно было продемонстрировать сплоченность, проявить творческую инициативу, смекалку и сообразительность. Не лишней оказалась и физическая подготовка. Победителям достались призы и награды, а хорошее настроение было обеспечено всем участникам без исключения.




Оксана Гранн
7 октября 2019 года

 


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