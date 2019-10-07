Новости версия для печати В Орловском кукольном театре отметили День бабушек Этого праздника нет в российском календаре. Так нестандартно в театре для самых маленьких провели день пожилого человека. И бабушек, и их внуков ждало немало сюрпризов.



То, что бабушки частенько водят внуков и даже правнуков в кукольный театр, - не секрет. Но праздник для них здесь решили провести впервые.



Галина Самойлова, заслуженная артистка РФ, бабушка: «Внук, сказка - это звенья одной цепи, и мы очень захотели сделать ласковый, домашний, теплый праздник. Для этого старался весь коллектив театра.

Бабушки в кукольном театре были в центре внимания - и за ширмой, и в зале. Конечно, представление и игровую программу организовали, прежде всего, для детей, но все песни, загадки и поговорки - о бабушках. А спектакль «Колобок среди машин» для показа выбрали не случайно, а чтобы еще раз напомнить правила дорожного движения и детям и их бабушкам - ведь им частенько приходится водить внуков по городу.



Самые активные бабушки получили подарки от театра, а после спектакля в фойе всех бабушек ожидали пирожки от Красной Шапочки и кукольный концерт, где артисты - снова бабушки - герои из разных кукольных спектаклей. Порадовали бабушек и дети. Специально к празднику постоянные зрители театра подготовили для них стихи.



В общем, праздник удался. Довольны остались и бабушки и их внуки. А в кукольном театре его решили сделать традиционным. Теперь ежегодно в первую субботу октября здесь будет проходить День бабушек.









Татьяна Тимохина

7 октября 2019 года







На главную страницу





