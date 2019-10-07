Новости версия для печати Будущим педагогам рассказали об осени В орловской библиотеке имени Бунина провели праздник, участниками которого стали учащиеся Мезенского педагогического колледжа.



Сотрудники библиотеки рассказали о традициях и обрядах, которые были приняты на Руси в связи со сбором урожая. На празднике прозвучали стихи и песни о самой красивой осенней поре. В программе праздника также были различные игры и конкурсы. Ребята познакомились с живописными полотнами русских художников, с песенными номерами выступили студенты Орловского музыкального колледжа.





Эва Стасюлевич

7 октября 2019 года







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