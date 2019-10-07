Новости версия для печати В Орле собственники частного дома поставили забор, захватив муниципальную землю Одна из жительниц на улице Корчагина в Орле установила забор вплотную к асфальтовой дорожке, сократив муниципальную пешеходную зону, а заодно перекрыла соседке доступ солнечного света. Заставить вернуть все, как было, её не могут уже полтора года.



Вот уже полтора года пенсионерка, инвалид Нина Игнатьевна Исайкина пытается добиться сноса забора, который установила соседка. Дело в том, что дом на улице Корчагина принадлежит двум собственникам. Все было хорошо, пока не сменился владелец.



Нина Исайкина, жительница дома №16 по ул. Корчагина: «Здесь жила бабушка, с ней мы жили очень дружно. Бабушка умерла десять лет тому назад, появилась внучка - пра-пра - не знаю, в каком колене. Поставила забор, без всякого согласия, не согласовала с соседом - мы же здесь два хозяина, мы друг без друга ничего не имеем права делать».

Соседка Нины Игнатьевны не только установила забор, но еще сделала это на муниципальной земле, прибрав к рукам внушительный кусок общественной пешеходной зоны. В результате передвигаться жителям теперь приходится либо бочком, либо по проезжей части.



Добровольно освободить захваченную территорию собственник забора отказался. Городское управление муниципального имущества и землепользования обратилось в суд.



Ольга Глазова, начальник отдела реестра и контроля земель УМИЗ администрации Орловской области: «Иск управление муниципального имущества выиграло. В настоящее время ведется исполнительное производств, то есть, если лицо добровольно не исполняет решение суда - не убирает забор, ведется исполнительное производство, работают судебные приставы в настоящее время».

Хозяйка забора добровольно снести его и тем самым выполнить решение суда отказалась и заняла выжидательную позицию. Приставы выносят один штраф за другим, применяют и другие меры воздействия. Результат нулевой. По закону городские власти могут снести этот забор самостоятельно и выставить ответчику счет через судебных приставов, но чиновники, как обычно, сослались на отсутствие средств.



Татьяна Аксютина, заместитель руководителя УФССП России по Орловской области: «В настоящее время службой судебных приставов рассматривается вопрос об обращении в нашу федеральную службу для выделения бюджетных средств на привлечение специализированной организации. Исполнение данного решения будет организовано в принудительном порядке без участия должника».

Этого уже давно с нетерпением ждут очень многие, а для Нины Игнатьевны это еще и жизненный вопрос. Пожилая, больная женщина практически полностью лишилась солнечного света. В гостиной теперь всегда сумерки.









Оксана Гранн

7 октября 2019 года







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