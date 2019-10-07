Новости версия для печати Мост глупости в Орле продолжает ловить фургоны Сегодня около пяти вечера под Александровским мостом в Орле произошло очередное ДТП с автофургоном.



В арку на этот раз не вписался грузовичок «Форд» с брянскими номерами. Счет подобным авариям уже идет на десятки, хотя летом здесь были установлены знаки ограничения вертикального габарита. Благодаря таким авариям Александровский мост получил в соцсетях обидное прозвище «мост глупости». Как сообщил водитель грузовичка, такой дорогой он следовал впервые и о дурной славе этого места ничего не знал.





Иван Суверин

7 октября 2019 года







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