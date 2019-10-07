Новости версия для печати Опасный мост в селе Морево привели в порядок Фотографии того, как привели в порядок переправу в селе Морево Дмитровского района, сегодня нам прислали на почту местные жители.



О том, что мост опасен, а он, между прочим, является дорогой в школу, мы рассказывали в середине сентября. На тот момент достаточно узкая переправа была без перил. Тогда глава Дмитровского района по телефону нам пообещал, что мост будет доделан.



И вот - фотоотчет исполнения обещаний. Теперь мост расширили, укрепили и установили перила. Переход по нему стал гораздо более безопасным.



























Татьяна Напольских

7 октября 2019 года







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