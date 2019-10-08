В администрации Орловской области летний отдых детей представили в цифрах

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вторник
8.10.2019
16:58:51
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В администрации Орловской области летний отдых детей представили в цифрахОтчитались о том, сколько детей отдохнуло, и какие расходы понесла областная казна.
По информации пресс-службы областной администрации, на летнюю оздоровительную кампанию в Орловской области было потрачено свыше 197 млн рублей. Летом нынешнего года на территории региона был организован отдых в 323 оздоровительных учреждениях. Это 15 стационарных учреждений с круглосуточным режимом работы, 2 санатория, 305 лагерей с дневным пребыванием, 1 лагерь палаточного типа. Различными формами отдыха было охвачено более 75 тыс. детей и подростков. За пределами области Орловской области в составе организованных групп отдыхали 189 детей, из них на Черноморском побережье – 146 детей. Активными малозатратными формами отдыха (туристские походы, слеты, трудовые объединения школьников, экологические отряды, оборонно-спортивные лагеря, спортивно-массовые мероприятия, экскурсии) охвачено свыше 49,5 тыс. детей.
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