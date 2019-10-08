Новости версия для печати Как продать квартиру без риска оказаться обманутым? На этот и другие вопросы ответят сегодня специалисты Кадастровой палаты Орловской области.



Специалисты объяснят все нюансы о проведении различных сделок с «квадратными метрами», необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой. Звонки будут приниматься с 10:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 по телефонам:



(4862) 59-86-63 доб. 1 или 2053 – по вопросам комплектности документов для оформления недвижимости;



(4862) 59-86-63 доб. 2 или 2033 по вопросам в отношении земельных участков;



(4862) 59-86-63 доб. 2034 по вопросам в отношении объектов капитального строительства.





Мария Семак

8 октября 2019 года







На главную страницу





