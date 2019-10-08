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вторник
8.10.2019
16:57:32
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Как продать квартиру без риска оказаться обманутым?На этот и другие вопросы ответят сегодня специалисты Кадастровой палаты Орловской области.
Специалисты объяснят все нюансы о проведении различных сделок с «квадратными метрами», необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой. Звонки будут приниматься с 10:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 по телефонам:
(4862) 59-86-63 доб. 1 или 2053 – по вопросам комплектности документов для оформления недвижимости;
(4862) 59-86-63 доб. 2 или 2033 по вопросам в отношении земельных участков;
(4862) 59-86-63 доб. 2034 по вопросам в отношении объектов капитального строительства.
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