До декабря владельцы водных транспортных средств должны заплатить налоги

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вторник
8.10.2019
7:25:19
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До декабря владельцы водных транспортных средств должны заплатить налогиСумма налоговой ставки за моторную лодку составляет от 25 до 50 рублей, в зависимости от мощности двигателя.
60 и 100 рублей придется заплатить владельцам за яхту и парусно-моторное судно. А вот на гидроцикл налог выше: при мощности двигателя больше 100 литров он составит 150 руб.
Не облагаются налогом только моторки с двигателем мощностью не более 5 лошадиных сил и весельные лодки. Как сообщает Федеральная налоговая служба по Орловской области, заплатить государству налоги предстоит владельцам 435 водных транспортных средств, на общую сумму в 380 тысяч рублей.
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