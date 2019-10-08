Новости версия для печати До декабря владельцы водных транспортных средств должны заплатить налоги Сумма налоговой ставки за моторную лодку составляет от 25 до 50 рублей, в зависимости от мощности двигателя.



60 и 100 рублей придется заплатить владельцам за яхту и парусно-моторное судно. А вот на гидроцикл налог выше: при мощности двигателя больше 100 литров он составит 150 руб.



Не облагаются налогом только моторки с двигателем мощностью не более 5 лошадиных сил и весельные лодки. Как сообщает Федеральная налоговая служба по Орловской области, заплатить государству налоги предстоит владельцам 435 водных транспортных средств, на общую сумму в 380 тысяч рублей.





Татьяна Тимохина

8 октября 2019 года







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