Новости версия для печати С начала этого года орловские приставы возбудили более 220 тысяч исполнительных производств Этот показатель оказался на 11 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года.



Большая часть - штрафы ГИБДД, кредиты и налоговые платежи.



Специалисты отмечают, что граждане и юридические лица стали чаще обращаться за защитой своих прав в суд. С января по сентябрь было прекращено 179 тысяч исполнительных производств. Всего взыскано более 1,5 миллиона рублей, из них 550 миллионов рублей в бюджетную систему государства.





Мария Семак

8 октября 2019 года







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