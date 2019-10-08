Новости версия для печати Технопарк «Кванториум» открыл свои двери Сейчас там занимаются порядка четырехсот детей.



Сегодня – второй день занятий. Расписание предметов указано на официальном сайте учреждения, там же и информация о дополнительном наборе. Так, например, открыты вакансии в группу «Автоквантум». Это дисциплина для юных инженеров. Ребята получат навыки конструирования и тестирования устройств, аналитического и системного мышления. Смогут поработать с испытательным и измерительным оборудованием, научатся разбираться в устройстве легкового автомобиля и выучат правила дорожного движения.





Мария Семак

8 октября 2019 года







На главную страницу





