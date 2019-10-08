Орловские волонтеры взяли шефство над пожилыми людьми

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вторник
8.10.2019
7:25:13
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Орловские волонтеры взяли шефство над пожилыми людьмиДобровольцы проводят беседы с пенсионерами на тему безопасности, рассказывают о том, как не стать жертвами различных мошенников.
Одна из форм профилактики – тематические комиксы. В конкурс рисунков в рамках проекта «ОБЖ для бабушек» приняли участие 23 человека. Авторы попытали доступно и красочно отобразить проблему на холсте, а также создать своего рода инструкцию для пожилых людей – как действовать в случае неожиданных просьб о переводе денег или при появлении на пороге незнакомых людей. Сегодня подведут итоги художественного конкурса. Отметим, что проект «ОБЖ для бабушек» был представлен на IV Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев и выиграл грант в 200 тысяч рублей.
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