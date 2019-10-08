В Орловской области на трассе сбили четырехлетнего малыша

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вторник
8.10.2019
16:59:03
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В Орловской области на трассе сбили четырехлетнего малышаДТП произошло вчера вечером на автодороге Кромы – Макеево - Кривчиково.
Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», допустил наезд на пешехода 2015 г.р., который перебегал проезжую часть дороги. В результате несовершеннолетний мальчик получил телесные повреждения был доставлен в ДОКБ им. Круглой.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы (среди них 1 ребенок).
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