Новости версия для печати Ливенские добровольцы успешно выступили на VIII Открытом чемпионате Москвы по пожарно-спасательному спорту Добровольная команда АО «ГМС Ливгидромаш» представляла Орловскую область.



За два дня борьбы участники Чемпионата продемонстрировали свое мастерство в таких дисциплинах, как пожарная эстафета, боевое развёртывание и проведение аварийно-спасательных работ.



Участники пожарной эстафеты должны были пробежать по крыше макета дома, перепрыгнуть через имитацию забора, проложить пожарные рукава.



На этапе аварийно-спасательных работ спортсмены имитировали извлечение с помощью гидравлического инструмента пострадавшего, попавшего под обрушение железобетонных конструкций, его транспортировку к месту оказания медицинской помощи.



Главной задачей третьего этапа была подача воды от пожарной автоцистерны в мишень для боевого развертывания, отработка навыков тушения условного пожара.



По итогам соревнований было определено лучшее подразделение добровольцев пожарной охраны. В первой возрастной группе лучшей стала сборная добровольная пожарная команда Ярославской области. Во второй возрастной категории «золото» завоевала добровольная пожарная дружина АО «ГМС Ливгидромаш».





Анастасия Дорохова

8 октября 2019 года







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