Ливенские добровольцы успешно выступили на VIII Открытом чемпионате Москвы по пожарно-спасательному спорту

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Ливенские добровольцы успешно выступили на VIII Открытом чемпионате Москвы по пожарно-спасательному спортуДобровольная команда АО «ГМС Ливгидромаш» представляла Орловскую область.
За два дня борьбы участники Чемпионата продемонстрировали свое мастерство в таких дисциплинах, как пожарная эстафета, боевое развёртывание и проведение аварийно-спасательных работ.
Участники пожарной эстафеты должны были пробежать по крыше макета дома, перепрыгнуть через имитацию забора, проложить пожарные рукава.
На этапе аварийно-спасательных работ спортсмены имитировали извлечение с помощью гидравлического инструмента пострадавшего, попавшего под обрушение железобетонных конструкций, его транспортировку к месту оказания медицинской помощи.
Главной задачей третьего этапа была подача воды от пожарной автоцистерны в мишень для боевого развертывания, отработка навыков тушения условного пожара.
По итогам соревнований было определено лучшее подразделение добровольцев пожарной охраны. В первой возрастной группе лучшей стала сборная добровольная пожарная команда Ярославской области. Во второй возрастной категории «золото» завоевала добровольная пожарная дружина АО «ГМС Ливгидромаш».