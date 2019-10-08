Новости версия для печати Территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова лидирует в голосовании по выбору мест для благоустройства Голосование продлится до 17 ноября (включительно).



На сайте администрации Орла проводится голосование по выбору городской территории для благоустройства в следующем году. Благоустройство будет проведено в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2018-2024 годы».



По состоянию на 10 часов 7 октября в голосовании приняли участие 3294 респондента. В лидерах — территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова (17,6% или 579 голосов), сквер по ул. Ливенской (16% или 528 голосов), парк «Ботаника» (12,6% или 415 голосов). Голосование решено продлить.



Напомним, территории, набравшие наибольшее количество голосов в интернет-опросе, будут вынесены на рейтинговое голосование, которое состоится в декабре 2019 года.





Анастасия Дорохова

8 октября 2019 года







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