Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Номер сложности – повышенный. Возгорание ликвидировали. Об оперативности огнеборцев - в репортаже Ивана Суверина.



- Маленькому Ване нужна поддержка. Свод черепа больше не растет и не дает мозгу развиваться. Изменить ситуацию сможет специальный коррекционный шлем.



- Семья для детей без родителей: Детская деревня – SOS Лаврово отметила день рождения. Расскажем - как.



- Договор без обмана: сегодня специалисты Кадастровой палаты отвечают на вопросы о том, как купить или продать недвижимость без риска быть обманутым.



- Занятия начались, но набор продолжается: в Кванториуме ждут юных инженеров.



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Вести-Орёл

8 октября 2019 года







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