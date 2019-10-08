Новости версия для печати Орловская область прирастает уличными спортобъектами В ноябре в Ливнах планируют открыть универсальный стадион.



Общая площадь стадиона – 9000 квадратных метров. На его территории разместятся беговая дорожка, площадка для стритбола и воркаута, футбольное поле, которое в зимний период будет использоваться как хоккейный корт. Для удобства зрителей предусмотрена трибуна на 100 посадочных мест, а также парковка для автомобилей.



Как пишет газета «Уездный город» со ссылкой на представителей подрядчика, если не внесет корректив погода, объект будет сдан своевременно – в ноябре. Издание отмечает, что рядом со стадионом на территории парка Славянский сад одновременно строится ещё один спортивный объект - лучно-стрелковый тир.





Анастасия Дорохова

8 октября 2019 года







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