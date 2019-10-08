Новости версия для печати В двух общежитиях в Северном районе Орла тепло дадут сегодня Речь идет о домах под номерами 38 и 40 по улице Металлургов. Такая информация прозвучала сегодня на еженедельной планерке в мэрии.



На подготовку этих аварийных домов к отопительному сезону из городского резервного фонда выделили 414 тыс. рублей. В настоящий момент все восстановительные работы завершены, сообщает сайт мэрии Орла.



Как отметил глава администрации Орла Александр Муромский, от жителей города продолжают поступать обращения. В основном жалуются на перебои подачи тепла в отдельные квартиры. Это сфера ответственности управляющих компаний.





Орловское Информбюро

8 октября 2019 года







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