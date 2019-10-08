Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Тепло подано! Восстановительные работы в двух аварийных домах Орла - завершены. Сегодня батареи в общежитиях в Северном районе потеплеют.



- Жалобы и обращения - их работа. Орловская единая дежурно-диспетчерская служба стала лучшей в регионе. Второй год подряд. Мы пообщались с теми, кто спешит на помощь.



- Альтернатива детским домам и интернатам - Детская деревня SOS отметила 21-й день рождения. Мы побывали на празднике и поздравили коллектив и воспитанников.



- Без помощи земляков – никак. Маленькому Ване нужна дорогостоящая реабилитация. Мы расскажем, как помочь малышу.



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Вести-Орёл

8 октября 2019 года







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