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вторник
8.10.2019
16:57:50
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Тепло подано! Восстановительные работы в двух аварийных домах Орла - завершены. Сегодня батареи в общежитиях в Северном районе потеплеют.
- Жалобы и обращения - их работа. Орловская единая дежурно-диспетчерская служба стала лучшей в регионе. Второй год подряд. Мы пообщались с теми, кто спешит на помощь.
- Альтернатива детским домам и интернатам - Детская деревня SOS отметила 21-й день рождения. Мы побывали на празднике и поздравили коллектив и воспитанников.
- Без помощи земляков – никак. Маленькому Ване нужна дорогостоящая реабилитация. Мы расскажем, как помочь малышу.
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