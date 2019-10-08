Назван орловский профсоюзный лидер

Победитель регионального этапа представит область на конкурсе в ЦФО.
Воспитатель Болховского детского дома-интерната Юлия Кулакова представит Орловскую область на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО». Она стала лучшей на региональном этапе.
Этот конкурс стал уже традиционным и популярным среди работающей молодежи. Пять человек боролись за победу. В итоге первое место досталось Юлии Кулаковой. Она представит наш регион в Костроме. Конкурс «Молодежный профсоюзный лидер ЦФО» пройдет с 7 по 9 ноября.