Новости версия для печати В этом году 34 улицы частного сектора Орла отсыпали асфальтогранулятом Как рассказали сегодня в мэрии, эта технология доказала свою эффективность.



Ремонт улиц частного сектора асфальтогранулятом проводится в три этапа: грейдер выравнивает существующую поверхность, асфальтоукладчик рассыпает гранулят, а каток ее трамбует. Результат — ровная дорога, без ям и ухабин. Такое новое полотно, к примеру, появилось в частном секторе на улице Серпуховской и Смоленской, сообщает сайт городской администрации.



В 2020 году работы будут продолжены. Сейчас формируется перечень объектов на ближайшие пять лет. И уже составлен список улиц, которые планируется комплексно благоустроить в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это участок от улицы Рощинской до границы города, улицы Автовокзальная, Тульская, Паровозная, Старо-Московская, переулки Южный и Маслозаводской, Карачевское шоссе. Срезанное с этих объектов полотно будет повторно использовано в частном секторе Орла при отсыпке асфальтогранулятом.





Орловское Информбюро

8 октября 2019 года







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