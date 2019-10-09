Новости версия для печати Орловцы ежедневно вынуждены преодолевать полосу препятствий в центре города На Комсомольской идет ремонт тротуаров. Старое покрытие снесено полностью, люди вынуждены передвигать по проезжей части. Дорожные вопросы сегодня активно обсуждались в администрации города.



Осень в свои права вступила основательно, а потому у жителей города возникает вопрос, закончатся ли ремонтные работы в срок на одной из главных улиц города.



Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Что касается Комсомольской, есть желание, чтобы они работали лучше, но в последние два дня их интенсивность улучшилась, добавилось количество бригад, но все равно хотелось бы, чтобы они работу выполняли быстрее».

И если ремонт сейчас на этом участке ведется чуть интенсивнее, прогулки для жителей здесь сродни прохождению полосы препятствий.



Василий Новиков, мэр г. Орла: «Все сразу снесли, а теперь мы ходим по тропинкам, дощечкам, даже указателей нет - переломают ноги, уже месяц целый разговор на эту тему ведем».

Беспокоит орловцев и то, что в центре Заводского района, находиться просто опасно для жизни - людям и автомобилям угрожает ковш экскаватора.



Николай Пашин, житель г. Орла: «Работает большегрузная техника с ковшом, буквально в 30-40 сантиметрах от проходящих граждан. Ну, разве это нормально?».

В управлении коммунального хозяйства заверили: об этой проблеме они знают, обращались к подрядчику - да только воз и ныне там.



Дмитрий Фролов, и.о. начальника МКУ «УКХ г.Орла»: «Подрядчик оповещен, что таблички информационные должны быть, обещают уже третий день установить, хотя изначально должны были поставить».

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил подчиненным принять по этому поводу все необходимые меры для безопасности движения как пешеходов, так и автомобильного транспорта.





Юлия Опанасюк

8 октября 2019 года







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